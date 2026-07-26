Тим Цзю — Эррол Спенс: прямая онлайн-трансляция боя началась

Рано утром 26 июля мск на стадионе «Афтерпей Арена» в Сиднее, Австралия, начинается главный поединок боксёрского турнира, в котором на ринге встретятся 31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю и 36-летний экс-чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс.

На момент написания новости боксёры выходят в ринг.

Прямую трансляцию турнира и боя в России проводят телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Ранее Эррол настоял на смене весовой категории, поскольку поединок изначально планировалось провести в промежуточном весе (до 71,6 кг).

«Чемпионат» также проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит все его главные моменты.