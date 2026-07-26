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Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей

Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей
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Рано утром 26 июля мск на стадионе «Афтерпей Арена» в Сиднее, Австралия, состоялся главный поединок боксёрского турнира, в котором на ринге встретились 31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю и 36-летний экс-чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Эррол Спенс
26 июля 2026, воскресенье. 07:20 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Эррол Спенс

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Цзю единогласным решением судей.

На счету Тима Цзю после этого боя 28 побед и три поражения в профессиональной карьере. У Эррола Спенса — 28 побед и два поражения. В предыдущем бою Спенс проиграл техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду. Цзю в предыдущем поединке победил единогласным решением судей Дениса Нурджу.

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