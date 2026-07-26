Тим Цзю прокомментировал победу над Спенсом на турнире в Австралии

Рано утром 26 июля мск на стадионе «Афтерпей Арена» в Сиднее, Австралия, состоялся главный поединок боксёрского турнира, в котором на ринге встретились 31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю и 36-летний экс-чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Цзю единогласным решением судей. После боя Цзю прокомментировал свою победу.

«Спасибо миру. Чувствую себя очень сильным в этом весе. Спасибо моей команде. Идём отмечать! Долго настраивался на бой с такой легендой. Понял, почему Спенс один из величайших. У меня два легендарных наставника, пытаюсь копировать обоих. Дальше я бы хотел драться за пояс, может, подраться с Ларой. Наследие Цзю продолжает жить!» — сказал Цзю в ринге.

На его счету теперь 28 побед и три поражения.