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Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после поражения от Тимофея Цзю

Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после поражения от Тимофея Цзю
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс принял решение завершить профессиональную карьеру после поражения в бою с Тимофеем Цзю.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Эррол Спенс
26 июля 2026, воскресенье. 07:20 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Эррол Спенс

Поединок состоялся ранним утром 26 июля на арене «Афтерпей Арена» в Сиднее (Австралия) и продлился все 12 раундов. Победу единогласным решением судей одержал Цзю.

После боя на счету 31-летнего австралийца российского происхождения стало 28 побед и три поражения в профессиональной карьере. Для Спенса это поражение стало вторым — американец завершил карьеру с рекордом 28 побед и два поражения.

Напомним, Спенс ранее владел чемпионскими поясами IBF, WBC и WBA в полусреднем весе. В предыдущем поединке он проиграл Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом. Тимофей Цзю перед боем со Спенсом победил Дениса Нурджу единогласным решением судей.

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