Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после поражения от Тимофея Цзю

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс принял решение завершить профессиональную карьеру после поражения в бою с Тимофеем Цзю.

Поединок состоялся ранним утром 26 июля на арене «Афтерпей Арена» в Сиднее (Австралия) и продлился все 12 раундов. Победу единогласным решением судей одержал Цзю.

После боя на счету 31-летнего австралийца российского происхождения стало 28 побед и три поражения в профессиональной карьере. Для Спенса это поражение стало вторым — американец завершил карьеру с рекордом 28 побед и два поражения.

Напомним, Спенс ранее владел чемпионскими поясами IBF, WBC и WBA в полусреднем весе. В предыдущем поединке он проиграл Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом. Тимофей Цзю перед боем со Спенсом победил Дениса Нурджу единогласным решением судей.