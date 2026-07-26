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Тимофей Цзю одержал 28-ю победу в профессиональной карьере

Тимофей Цзю одержал 28-ю победу в профессиональной карьере
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Австралийский боксёр российского происхождения Тимофей Цзю победил бывшего чемпиона мира Эррола Спенса в главном бою турнира в Сиднее.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Эррол Спенс
26 июля 2026, воскресенье. 07:20 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Эррол Спенс

Поединок на арене «Афтерпей Арена» продлился все 12 раундов и завершился победой Цзю единогласным решением судей.

Эта победа стала для 31-летнего Цзю 28-й в профессиональной карьере. Также на его счету три поражения.

Для Эррола Спенса поражение стало вторым на профессиональном ринге. После этого поединка на счету американца 28 побед и два поражения. Ранее Спенс уступил Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом.

Напомним, Спенс после этого боя завершил карьеру. Ему 36 лет.

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