Тимофей Цзю одержал 28-ю победу в профессиональной карьере

Австралийский боксёр российского происхождения Тимофей Цзю победил бывшего чемпиона мира Эррола Спенса в главном бою турнира в Сиднее.

Поединок на арене «Афтерпей Арена» продлился все 12 раундов и завершился победой Цзю единогласным решением судей.

Эта победа стала для 31-летнего Цзю 28-й в профессиональной карьере. Также на его счету три поражения.

Для Эррола Спенса поражение стало вторым на профессиональном ринге. После этого поединка на счету американца 28 побед и два поражения. Ранее Спенс уступил Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом.

Напомним, Спенс после этого боя завершил карьеру. Ему 36 лет.