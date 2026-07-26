Тим Цзю одержал вторую победу над экс-чемпионом мира в карьере

Сегодня, 26 июля, в Сиднее (Австралия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном бою которого экс-чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю встретился с бывшим обладателем титулов в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Эрролом Спенсом-младшим.

Победу единогласным судейским решением по итогам 12 раундов (118-110, 117-111, 117-111) одержал Цзю.

Австралиец одержал вторую победу над экс-чемпионом мира в карьере. Напомним, в августе 2020 года Цзю одолел техническим нокаутом бывшего чемпиона в полусреднем весе соотечественника Джеффа Хорна.

Материалы по теме Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей

Первая битва взглядов Тима Цзю и Эррола Спенса.