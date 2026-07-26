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Тим Цзю одержал вторую победу над экс-чемпионом мира в карьере

Тим Цзю одержал вторую победу над экс-чемпионом мира в карьере
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Сегодня, 26 июля, в Сиднее (Австралия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном бою которого экс-чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю встретился с бывшим обладателем титулов в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Эрролом Спенсом-младшим.

Победу единогласным судейским решением по итогам 12 раундов (118-110, 117-111, 117-111) одержал Цзю.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Эррол Спенс
26 июля 2026, воскресенье. 07:20 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Эррол Спенс

Австралиец одержал вторую победу над экс-чемпионом мира в карьере. Напомним, в августе 2020 года Цзю одолел техническим нокаутом бывшего чемпиона в полусреднем весе соотечественника Джеффа Хорна.

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