Магомед Зайнуков раскрыл, что сказали ему Хабиб и Махачев после дебюта в UFC

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Магомед Зайнуков рассказал о реакции своих звёздных одноклубников Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева на его дебют в организации.

На минувшем турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ) Зайнуков победил единогласным судейским решением поляка Дамиана Ржепецкого.

«Я как вышел с клетки, они позвонили, мы разговаривали… Хабиб говорит: «Бой хороший, зрелищный, но один тейкдаун пропустил». И смеются. Ислам тоже поздравил, говорит: «Молодец, очень зрелищный бой». Они знали… Они предполагали, что такой бой и будет», — сказал Зайнуков на пресс-конференции.

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Видео: в чём Махачев круче Хабиба.