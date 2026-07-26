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Магомед Зайнуков раскрыл, что сказали ему Хабиб и Махачев после дебюта в UFC

Магомед Зайнуков раскрыл, что сказали ему Хабиб и Махачев после дебюта в UFC
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Магомед Зайнуков рассказал о реакции своих звёздных одноклубников Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева на его дебют в организации.

На минувшем турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ) Зайнуков победил единогласным судейским решением поляка Дамиана Ржепецкого.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Дамиан Ржепецки — Магомед Зайнуков (W)
25 июля 2026, суббота. 20:20 МСК
Дамиан Ржепецки
Окончено
UD
Магомед Зайнуков

«Я как вышел с клетки, они позвонили, мы разговаривали… Хабиб говорит: «Бой хороший, зрелищный, но один тейкдаун пропустил». И смеются. Ислам тоже поздравил, говорит: «Молодец, очень зрелищный бой». Они знали… Они предполагали, что такой бой и будет», — сказал Зайнуков на пресс-конференции.

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