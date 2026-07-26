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Статистика боя Тим Цзю — Эррол Спенс: удары, процент точности

Статистика боя Тим Цзю — Эррол Спенс: удары, процент точности
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В Сиднее (Австралия) завершился вечер профессионального бокса, в главном бою которого экс-чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю победил единогласным судейским решением бывшего объединённого чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса-младшего.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Эррол Спенс
26 июля 2026, воскресенье. 07:20 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Эррол Спенс

Цзю уступил сопернику по числу выброшенных ударов — 576 против 715, однако превзошёл по числу попаданий – 190 против 157. Процент точности у боксёров составил 33% и 22% соответственно. Спенс чаще попадал джебом – 31 против 16, но значительно уступил по силовым попаданиям – 174 против 126.

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