Статистика боя Тим Цзю — Эррол Спенс: удары, процент точности

В Сиднее (Австралия) завершился вечер профессионального бокса, в главном бою которого экс-чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю победил единогласным судейским решением бывшего объединённого чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса-младшего.

Цзю уступил сопернику по числу выброшенных ударов — 576 против 715, однако превзошёл по числу попаданий – 190 против 157. Процент точности у боксёров составил 33% и 22% соответственно. Спенс чаще попадал джебом – 31 против 16, но значительно уступил по силовым попаданиям – 174 против 126.

Первая битва взглядов Тима Цзю и Эррола Спенса