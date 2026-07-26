Эррол Спенс потерпел второе поражение в карьере

В Сиднее (Австралия) завершился вечер профессионального бокса, в главном бою которого экс-чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю победил единогласным судейским решением бывшего объединённого чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса-младшего.

Поражение стало для Спенса вторым в карьере. Впервые американец проиграл в июле 2023 года, уступив техническим нокаутом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе соотечественнику Теренсу Кроуфорду. Всего на его счету 28 побед (21 – нокаутом) и два поражения.

Видео: самый юный чемпион по боксу.