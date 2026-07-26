С кем дальше драться Магомеду Анкалаеву?

25 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC Fight Night 282. В главном бою экс-чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомед Анкалаев победил узбекистанца Богдана Гуськова. Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести своё доминирование в партере до остановки боя рефери.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «С кем дальше драться Магомеду Анкалаеву?»

Магомеду Анкалаеву 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC, в 2025-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе. Всего на его счету в UFC 13 побед, два поражения и одна ничья.

Видео: двойные чемпионы UFC.