«Ждём, когда Стрикленд выйдет из дома». Чимаев высказался о следующем бое в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев высказался о следующем выступлении.

«Тренируемся, ждём… Ждём, когда Стрикленд выйдет из дома (смеётся). Когда хочу вернуться? Мне без разницы. Когда дадут [бой], тогда и вернусь. Я постоянно в зале», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.

Хамзату Чимаеву 32 года. Уроженец Чеченской Республики дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2020-го выступает в UFC. В 2025 году завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и одно поражение.

Видео: Стрикленд — главный трэштокер UFC.