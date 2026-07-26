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Зайнуков — о победе в дебютном бою в UFC: с Топурией то же самое было бы

Зайнуков — о победе в дебютном бою в UFC: с Топурией то же самое было бы
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Магомед Зайнуков прокомментировал успешный дебют в UFC.

На минувшем турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ) Зайнуков победил поляка Дамиана Ржепецкого. Поединок между атлетами продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Дамиан Ржепецки — Магомед Зайнуков (W)
25 июля 2026, суббота. 20:20 МСК
Дамиан Ржепецки
Окончено
UD
Магомед Зайнуков

«Если даже хоть он [Топурия] был бы… То, что было с моим соперником, то же самое и с ним было бы. Какое бы у людей ни было прозвище, кто бы он ни был, разницы нет. Кто передо мной стоит, у меня цель – убрать. В принципе, разницы нет, кто бы там ни был», — сказал Зайнуков на пресс-конференции.

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