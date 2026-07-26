Даниэль Кормье заявил, что Анкалаев может стать следующим претендентом на титул UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал победу бывшего обладателя титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Магомеда Анкалаева в поединке с узбекистанцем Богданом Гуськовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Анкалаев добился досрочной победы, и это заслуженно может дать ему возможность сразиться за титул UFC против нового чемпиона, Карлоса Ульберга, когда тот вернётся. Ульберг сказал, что хочет вернуться в начале следующего года. Не знаю, насколько это вероятно, учитывая его травму колена, посмотрим. Но для Анкалаева было безумно важно добиться досрочной победы», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.