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Мясников: Гуськов не был готов к бою с Анкалаевым, это не его пиковые кондиции

Мясников: Гуськов не был готов к бою с Анкалаевым, это не его пиковые кондиции
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Российский боец ММА Валерий Мясников прокомментировал победу бывшего обладателя титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Магомеда Анкалаева в поединке с узбекистанцем Богданом Гуськовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

«Ждал поединок поярче, конечно. Всё-таки короткое уведомление сыграло свою роль. Богдан не был готов, очевидно, что это не его пиковые кондиции. А Магомеду нужно отдать должное: он уверенно на классе переиграл соперника и довёл всё дело до финиша. Реванш? Не думаю, что сейчас он сильно интересен. Богдану нужно восстановиться и провести поединок с кем-то из топов. А вот потом уже можно подумать над реваншем с полноценным лагерем», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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