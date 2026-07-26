Мясников: Гуськов не был готов к бою с Анкалаевым, это не его пиковые кондиции

Российский боец ММА Валерий Мясников прокомментировал победу бывшего обладателя титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Магомеда Анкалаева в поединке с узбекистанцем Богданом Гуськовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ждал поединок поярче, конечно. Всё-таки короткое уведомление сыграло свою роль. Богдан не был готов, очевидно, что это не его пиковые кондиции. А Магомеду нужно отдать должное: он уверенно на классе переиграл соперника и довёл всё дело до финиша. Реванш? Не думаю, что сейчас он сильно интересен. Богдану нужно восстановиться и провести поединок с кем-то из топов. А вот потом уже можно подумать над реваншем с полноценным лагерем», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.