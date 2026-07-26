Богдан Гуськов прокомментировал поражение от Магомеда Анкалаева

Девятый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) узбекистанец Богдан Гуськов прокомментировал поражение в поединке с бывшим чемпионом россиянином Магомедом Анкалаевым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Друзья, всем привет, сегодня так. Одно скажу точно, «капитан Узбекистан» не сдаётся. Ещё увидимся», — сказал Гуськов в социальных сетях.

Богдану Гуськову 33 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы, два поражения и одна ничья.