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Богдан Гуськов прокомментировал поражение от Магомеда Анкалаева

Богдан Гуськов прокомментировал поражение от Магомеда Анкалаева
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Девятый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) узбекистанец Богдан Гуськов прокомментировал поражение в поединке с бывшим чемпионом россиянином Магомедом Анкалаевым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

«Друзья, всем привет, сегодня так. Одно скажу точно, «капитан Узбекистан» не сдаётся. Ещё увидимся», — сказал Гуськов в социальных сетях.

Богдану Гуськову 33 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы, два поражения и одна ничья.

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