«Если он изъявит желание». Анкалаев заявил о готовности провести третий бой с Перейрой

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомед Анкалаев заявил о готовности провести третий поединок с бывшим обладателем титулов в двух весовых титулов бразильцем Алексом Перейрой.

«И ещё, пока не забыл… Ещё кто-то меня вспомнил, называемый «Шама», выставил фото и написал: «Ты ещё жив?» Я не знаю, что он имел в виду. Если он изъявит желание, если UFC захотят этот бой… Я думаю, это тоже большой бой для UFC», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Напомним, первый бой Анкалаева и Перейры состоялся в марте 2025 года и завершился победой россиянина единогласным решением. Реванш прошёл в октябре, в его рамках Перейра победил техническим нокаутом.