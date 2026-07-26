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Карлос Ульберг прокомментировал победу Анкалаева над Гуськовым

Карлос Ульберг прокомментировал победу Анкалаева над Гуськовым
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) новозеландец Карлос Ульберг прокомментировал победу бывшего обладателя титула россиянина Магомеда Анкалаева в поединке с узбекистанцем Богданом Гуськовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
TKO
Богдан Гуськов

«Поздравления Анкалаеву. Я увидел то, что мне нужно было увидеть. И я сделаю всё необходимое перед возвращением», — сказал Ульберг в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, Ульберг завоевал вакантный титул в полутяжёлом весе в апреле на турнире UFC 327, победив техническим нокаутом чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку.

Ранее Анкалаев заявил о готовности провести третий бой с Перейрой.

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