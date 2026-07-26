Карлос Ульберг прокомментировал победу Анкалаева над Гуськовым

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) новозеландец Карлос Ульберг прокомментировал победу бывшего обладателя титула россиянина Магомеда Анкалаева в поединке с узбекистанцем Богданом Гуськовым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Поздравления Анкалаеву. Я увидел то, что мне нужно было увидеть. И я сделаю всё необходимое перед возвращением», — сказал Ульберг в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, Ульберг завоевал вакантный титул в полутяжёлом весе в апреле на турнире UFC 327, победив техническим нокаутом чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку.

Ранее Анкалаев заявил о готовности провести третий бой с Перейрой.