Эррол Спенс объяснил решение завершить карьеру
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Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс-младший прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру.
«Чёрт, после боя мне было плохо. Я не помню, чтобы 12 раундов так ощущались. Вот так я понял, что пора заканчивать. Нельзя находиться долго вне ринга, а затем возвращаться и заявлять, что ты проведёшь 12-раундовый бой с соперником такого калибра», — сказал Спенс на пресс-конференции.
Напомним, 26 июля в Сиднее (Австралия) Спенс провёл поединок с австралийским экс-чемпионом Тимом Цзю и проиграл единогласным судейским решением.
Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Эррол Спенс
26 июля 2026, воскресенье. 07:20 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Эррол Спенс
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