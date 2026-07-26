Эррол Спенс объяснил решение завершить карьеру

Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс-младший прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру.

«Чёрт, после боя мне было плохо. Я не помню, чтобы 12 раундов так ощущались. Вот так я понял, что пора заканчивать. Нельзя находиться долго вне ринга, а затем возвращаться и заявлять, что ты проведёшь 12-раундовый бой с соперником такого калибра», — сказал Спенс на пресс-конференции.

Напомним, 26 июля в Сиднее (Австралия) Спенс провёл поединок с австралийским экс-чемпионом Тимом Цзю и проиграл единогласным судейским решением.

Первая битва взглядов Тима Цзю и Эррола Спенса