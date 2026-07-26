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«Прими бой, если ты настоящий мужчина». Анкалаев обратился к Пауло Косте

«Прими бой, если ты настоящий мужчина». Анкалаев обратился к Пауло Косте
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомед Анкалаев после победы над Богданом Гуськовым на турнире UFC Fight Night 282 обратился к бразильскому бойцу дивизиона Пауло Косте с призывом устроить поединок.

«Ты много говоришь, но мы оба знаем, что ты не хочешь драться со мной. Если ты настоящий мужчина, прими бой и сделаем это. Если же нет, то держи свой рот на замке. Временный титул меня тоже устраивает. Никаких проблем», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Пауло Косте 34 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и четыре поражения.

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