«Прими бой, если ты настоящий мужчина». Анкалаев обратился к Пауло Косте

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомед Анкалаев после победы над Богданом Гуськовым на турнире UFC Fight Night 282 обратился к бразильскому бойцу дивизиона Пауло Косте с призывом устроить поединок.

«Ты много говоришь, но мы оба знаем, что ты не хочешь драться со мной. Если ты настоящий мужчина, прими бой и сделаем это. Если же нет, то держи свой рот на замке. Временный титул меня тоже устраивает. Никаких проблем», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Пауло Косте 34 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и четыре поражения.