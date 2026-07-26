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Александр Усик поздравил Энтони Джошуа с победой над Пренгой

Александр Усик поздравил Энтони Джошуа с победой над Пренгой
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик поздравил экс-чемпиона в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа с победой в бою с албанцем Кристианом Пренгой, состоявшемся вчера, 25 июля, в Джидде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа (W) — Кристиан Пренга
26 июля 2026, воскресенье. 01:20 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Кристиан Пренга

«Невероятный бой! Это именно тот камбэк, которого все ждали. Доминирующая победа нокаутом во втором раунде. Мои поздравления, брат!» — написал Усик в социальных сетях.

Энтони Джошуа 36 лет. Британец, золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2017-м – объединённым чемпионом, в 2019-м – двукратным объединённым чемпионом.

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