Муслим Салихов сразится с Игнасио Бахамондесом на турнире UFC в сентябре

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Муслим Салихов выступит на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 288, который состоится 13 сентября в Глендейле (США). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Соперником Салихова станет чилиец Игнасио Бахамондес.

Муслиму Салихову 42 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и пять поражений.

Игнасио Бахамондесу 28 лет. Чилиец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и четыре поражения.

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