Вальтер Уокер вызвал на бой знаменитого рефери после победы на турнире UFC в Абу-Даби

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Вальтер Уокер сделал шуточный вызов после победы над американцем Томасом Петерсоном, поединок с которым состоялся на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ). Уокер вызвал на поединок известного американского рефери Херба Дина.

«Где ты, маленький Херб? Обещаю, это будет быстро», — написал Уокер в социальных сетях.

Вальтеру Уокеру 28 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2024-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

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