Турнир с боем Тим Цзю — Эррол Спенс: результаты боёв, кто победил

25 июля в Сиднее, Австралия, состоялся вечер профессионального бокса. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Тим Цзю (Австралия) победил Эррола Спенса-младшего (США) единогласным судейским решением (UFC 12);
Ахмад Реда (Австралия) победил Пола Флеминга (Австралия) единогласным судейским решением (UD 10);
Каллум Петерс (Австралия) победил Ивана Рикардо (Аргентина) техническим нокаутом (TKO 7);
Пауло Аокусо (Австралия) победил Луиса Антонио Техеду (Доминиканская Республика) единогласным судейским решением (UD 10);
Брэндон Грак (Австралия) победил Ике Плуто единогласным судейским решением (UD 5);
Тина Рахими (Австралия) победила Сашу Драйден единогласным судейским решением (UD 4).