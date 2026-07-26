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Турнир с боем Тим Цзю — Эррол Спенс: результаты боёв, кто победил

Турнир с боем Тим Цзю — Эррол Спенс: результаты боёв, кто победил
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25 июля в Сиднее, Австралия, состоялся вечер профессионального бокса. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Тим Цзю (Австралия) победил Эррола Спенса-младшего (США) единогласным судейским решением (UFC 12);

Ахмад Реда (Австралия) победил Пола Флеминга (Австралия) единогласным судейским решением (UD 10);

Каллум Петерс (Австралия) победил Ивана Рикардо (Аргентина) техническим нокаутом (TKO 7);

Пауло Аокусо (Австралия) победил Луиса Антонио Техеду (Доминиканская Республика) единогласным судейским решением (UD 10);

Брэндон Грак (Австралия) победил Ике Плуто единогласным судейским решением (UD 5);

Тина Рахими (Австралия) победила Сашу Драйден единогласным судейским решением (UD 4).

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