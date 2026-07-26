Костя Цзю: хотел бы увидеть бои Гассиева с Фьюри и Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Зала славы, российский боксёр Костя Цзю выступил за организацию поединков супертяжеловеса и соотечественника Мурата Гассиева с британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я бы хотел увидеть Гассиева против Фьюри. Мурат и Тайсон должны встретиться друг с другом.

Сейчас я бы с удовольствием посмотрел бы поединок Гассиева и Фьюри, а также реванш Гассиева и Усика. Реванш был бы очень интересен. С тех пор определённо что-то изменилось», — приводит слова Цзю издание BoxingScene.

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