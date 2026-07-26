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Анонсирован главный бой турнира UFC в Париже с участием Дэна Хукера и экс-чемпиона KSW

Анонсирован главный бой турнира UFC в Париже с участием Дэна Хукера и экс-чемпиона KSW
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Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер проведёт следующий поединок с бывшим чемпионом лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг французом марокканского происхождения Саладином Парнассом на турнире UFC Fight Night 287, который состоится 5 сентября в Париже, Франция. Их противостояние станет главным событием ивента. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Хукер выступает в качестве профессионального бойца ММА с 2009 года. В рекорде представителя Новой Зеландии 24 победы, из которых 11 были одержаны нокаутом, и 14 поражений.

Фото: Пресс-служба UFC

На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Саладин дебютировал в 2015 году. В рекорде Парнасса 23 победы, из которых восемь были одержаны нокаутом, и два поражения.

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