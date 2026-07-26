Усик ответил, сколько поединков проведёт до завершения карьеры в боксе

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объявил, что его следующий поединок станет последним в его профессиональной карьере в боксе.

«Думаю, у меня остался «последний танец». То есть значит только один бой. Нет, не три или пять «последних танцев». Последний — значит, один. После того как следующий бой завершится, я скажу: «Спасибо всем. Признателен вам», — сказал Усик в интервью BBC.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.