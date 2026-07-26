Теренс Кроуфорд отреагировал на решение Эррола Спенса завершить карьеру

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал заявление бывшего соперника соотечественника Эррола Спенса-младшего о завершении профессиональной карьеры.

«Он прошёл через множество войн. Учитывая его стиль, а это движение вперёд, принятие урона и стремление сломать соперника… С таким стилем не получится зайти слишком далеко», — сказал Кроуфорд в интервью Fight Hub TV.

Напомним, в своём последнем бою Спенс-младший уступил единогласным судейским решением австралийцу Тиму Цзю.

Ранее Спенс объяснил решение завершить карьеру.

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