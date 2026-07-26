Усик предсказал, что Джошуа побьёт Фьюри и станет новым абсолютным чемпионом мира по боксу

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик предсказал, что его друг британец Энтони Джошуа побьёт представителя Великобритании Тайсона Фьюри, а впоследствии станет новым абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе.

«Энтони Джошуа — следующий абсолютный чемпион. Как пройдёт его бой с Фьюри? Эй Джей победит, нокаутирует его», — сказал Усик в интервью порталу talkSPORT.

В рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года.