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Чемпион UFC Ульберг: Анкалаев один из тех, кто будет моим следующим соперником

Чемпион UFC Ульберг: Анкалаев один из тех, кто будет моим следующим соперником
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35-летний новый чемпион UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг (13-1) сообщил, что рассматривает экс-обладателя титула UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева (22-2-1-1) как одного из своих следующих соперников.

«Всегда считал Анкалаева одним из главных претендентов. Он определённо один из тех, кто будет моим следующим соперником… [В его бою с Гуськовым] Увидел то, что мне нужно было увидеть», — приводит слова Ульберга портал MMAJunkie.

В данный момент Карлос проходит восстановление после операции на колене из-за разрыва передней крестообразной связки правой ноги после поединка с чехом Иржи Прохазкой. Их бой состоялся на турнире UFC 327 и завершился победой Ульберга нокаутом в первом раунде.

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