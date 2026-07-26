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Непобеждённый Тэд Джин победил кубинца Родригеса, став новым чемпионом PFL в весе до 77 кг

Непобеждённый Тэд Джин победил кубинца Родригеса, став новым чемпионом PFL в весе до 77 кг
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28-летний непобеждённый боец PFL американец гаитянского происхождения Тэд Джин (12-0, 5 КО/ТКО) победил в третьем раунде техническим нокаутом представителя Кубы Эрнесто Родригеса (11-2, 3 КО/ТКО) на турнире PFL, который состоялся в Вашингтоне, США, и выиграл вакантный титул чемпиона PFL в полусредней весовой категории (до 77 кг). Их бой стал главным событием мероприятия.

PFL 2026. PFL Washington D.C., Вашингтон, США
Тэд Джин (W) — Эрнесто Родригес
26 июля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Тэд Джин
Окончено
TKO
Эрнесто Родригес

Также отметим, что изначальным соперником Джина должен был стать бывший претендент на титул PFL в категории до 77 кг россиянин Шамиль Мусаев. Однако представитель России был вынужден сняться с боя из-за проблем со со сгонкой веса.

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