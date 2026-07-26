Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол встретился с Александром Овечкиным

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBF, WBO, The Ring, IBO в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол встретился с капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественником Александром Овечкиным, выступающим на позиции нападающего.

Фото: Из личного архива Бивола

Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Ранее Овечкин продлил контракт со «столичными» на один год.

Биволу 35 лет. Последний бой по боксу россиянин провёл 30 мая в Екатеринбурге. Его соперником стал немец Михаэль Айферт. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия Бивола единогласным решением судей.