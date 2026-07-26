Роберт Уиттакер заявил, что завершит карьеру в ММА на турнире UFC в Австралии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался на тему завершения карьеры в смешанных единоборствах.

«Собираюсь завершить карьеру в Австралии. Собираюсь всё организовать так, чтобы закончить там, где начал… на родной земле. Когда? Сейчас буду двигаться от боя к бою. Для меня главное — получать удовольствие от процесса. Хотя, честно говоря, не хочу драться ещё пять лет. Есть другие дела, которыми хочу заняться. Но у меня определённо есть ещё силы драться. Я полюбил эту игру», — приводит слова Уиттакера портал FOX Sports Australia.