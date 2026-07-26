«Победа над таким великим боксёром превосходит завоевание титула». Цзю — о бое со Спенсом

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю высказался насчёт победы над 36-летним экс-чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американцем Эрролом Спенсом. Бой прошёл сегодня, 26 июля, в Сиднее. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Цзю единогласным решением судей.

«Не спал ночами, думая, что буду чувствовать, когда встречусь с такой легендой. Но это было чертовски крутое шоу. Теперь понимаю, почему он один из величайших. Я бы с удовольствием поборолся за титул. Именно к этому стремлюсь. Но должен сказать, что победа над таким великим боксёром, как Эррол Спенс, превосходит завоевание титула чемпиона мира по боксу», — приводит слова Цзю портал ESPN.