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Александр Усик ответил, собирается ли баллотироваться на пост президента Украины

Александр Усик ответил, собирается ли баллотироваться на пост президента Украины
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что не станет баллотироваться на пост президента Украины, хотя считает, что его кандидатура получила бы поддержку в народе.

«Если бы у меня была такая мысль, думаю, за меня бы больше проголосовали (Усик имел в виду результаты исследования, согласно которому за него проголосовали бы 6% населения Украины. — Прим. «Чемпионата»), но я не буду баллотироваться в президенты Украины», — приводит слова Усика телеграм-канал «Политика страны».

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр 2012 года.

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