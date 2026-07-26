15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Непобеждённый чемпион PFL бросил вызов Шамилю Мусаеву

Непобеждённый чемпион PFL бросил вызов Шамилю Мусаеву
Комментарии

Непобеждённый новый чемпион PFL в полусреднем весе американец гаитянского происхождения Тэд Джин (12-0, 5 КО/ТКО) бросил вызов экс-претенденту на титул PFL в категории до 77 кг россиянину Шамилю Мусаеву.

«Шамиль, если ты поправишься, я бы очень хотел сразиться с тобой и доказать, что я не просто так стал чемпионом. У меня есть всё необходимое, чтобы тебя победить», — приводит слова Джина портал ESPN.

Напомним, сегодня, 26 июля, на турнире PFL в Вашингтоне Джин должен был изначально провести поединок с Шамилем Мусаевым, однако он был вынужден сняться с боя из-за проблем с весогонкой. Ему на замену вышел представитель Кубы Эрнесто Родригес (11-2, 3 КО/ТКО). В результате Тэд победил Эрнесто техническим нокаутом в третьем раунде, завоевав вакантный титул PFL в категории до 77 кг.

Материалы по теме
Непобеждённый Тэд Джин победил кубинца Родригеса, став новым чемпионом PFL в весе до 77 кг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android