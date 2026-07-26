Непобеждённый чемпион PFL бросил вызов Шамилю Мусаеву

Непобеждённый новый чемпион PFL в полусреднем весе американец гаитянского происхождения Тэд Джин (12-0, 5 КО/ТКО) бросил вызов экс-претенденту на титул PFL в категории до 77 кг россиянину Шамилю Мусаеву.

«Шамиль, если ты поправишься, я бы очень хотел сразиться с тобой и доказать, что я не просто так стал чемпионом. У меня есть всё необходимое, чтобы тебя победить», — приводит слова Джина портал ESPN.

Напомним, сегодня, 26 июля, на турнире PFL в Вашингтоне Джин должен был изначально провести поединок с Шамилем Мусаевым, однако он был вынужден сняться с боя из-за проблем с весогонкой. Ему на замену вышел представитель Кубы Эрнесто Родригес (11-2, 3 КО/ТКО). В результате Тэд победил Эрнесто техническим нокаутом в третьем раунде, завоевав вакантный титул PFL в категории до 77 кг.