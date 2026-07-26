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Ковингтон проведёт схватку по вольной борьбе с экс-чемпионом UFC на турнире RAF в сентябре

Ковингтон проведёт схватку по вольной борьбе с экс-чемпионом UFC на турнире RAF в сентябре
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон проведёт схватку по правилам вольной борьбы с экс-обладателем титула UFC в весовой категории до 77 кг соотечественником палестинского происхождения Белалом Мухаммадом на турнире RAF (Real American Freestyle), который пройдёт 19 сентября в Майами (штат Флорида, США). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба RAF

Ковингтон выступал в качестве профессионального бойца ММА с 2012 по 2026 год. В его рекорде 17 побед, из которых три были одержаны нокаутом, и пять поражений.

Белал дебютировал в качестве профессионала в смешанных единоборствах в 2012 году. В рекорде Мухаммада 24 победы, из которых пять были одержаны нокаутом, шесть поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

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