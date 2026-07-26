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Чемпион UFC Ульберг ответил, с кем Анкалаев и Коста должны встретиться в следующем бою

Чемпион UFC Ульберг ответил, с кем Анкалаев и Коста должны встретиться в следующем бою
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35-летний новый чемпион UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг предложил провести Гран-при в категории до 93 кг среди основных претендентов.

«После вчерашних боёв вот что я думаю. Анкалаев против Иржи Прохазки. Дайте обоим полноценный тренировочный лагерь. Этот бой заслуживает весь дивизион, а с точки зрения стилей это именно тот поединок, который фанаты хотели бы увидеть.

И Пауло Коста против Халила Раунтри. Это тёмная лошадка. Высокий риск, высокая награда. Кто-то выйдет из этого боя с огромным импульсом. Когда пыль уляжется, буду готов. Кто заслужит — с тем и увидимся в 2027 году», — написал Ульберг на своей странице в социальной сети.

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