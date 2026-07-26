«Убийца русских против скучных боёв». Пауло Коста дал согласие на вызов Анкалаева

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста дал согласие на вызов экс-обладателя чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева.

«Во имя всевышнего, спасу этот дивизион от однообразия и скуки. Убийца русских против скучных боёв», – написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

Пауло имеет в своём профессиональном рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Коста побеждал таких топ-бойцов, как Йоэль Ромеро, Люк Рокхольд, Роман Копылов, Джонни Хендрикс и Азамат Мурзаканов. Пауло является бывшим чемпионом бразильской лиги Jungle Fight в среднем весе.