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Брат Камару Усмана проведёт дебютный бой в АСА с белорусом Кириллом Грищенко

Брат Камару Усмана проведёт дебютный бой в АСА с белорусом Кириллом Грищенко
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Бывший боец лиги UFC нигериец Мохаммед Усман проведёт следующий поединок с представителем Беларуси Кириллом Грищенко на турнире АСА 206, который состоится 15 августа в Москве. Их противостояние пройдёт в тяжёлой весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба АСА

Для Усмана этот поединок станет первым после увольнения из UFC. Кроме того, перед уходом из лиги он был пойман на использовании допинга после того, как сдал положительный тест на тестостерон и запрещённый пептид BPC-157 в соответствии с антидопинговой политикой промоушена. В профессиональном рекорде Мохаммеда 12 побед, из которых четыре были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Он является братом бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Кирилл является бывшим претендентом на титул временного чемпиона One Championship в тяжёлом весе. В его профессиональном рекорде девять побед, из которых четыре были одержаны досрочно, и два поражения.

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