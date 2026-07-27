Теренс Кроуфорд оценил выступление Тима Цзю в бою с Эрролом Спенсом

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд проанализировал выступление соотечественника Эррола Спенса в бою с австралийцем российского происхождения Тимофеем Цзю. Их противостояние состоялось вчера, 26 июля, и завершилось победой Цзю единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

«Язык тела говорил, что дела плохи. Тим был сильнее, а его удары стали более точными. Видно, что он принимал удары Спенса лучше, чем Эррол его… У него пропали рефлексы. Просто с самого начала было видно, что Эррол не в форме. Сегодня у него не получилось. Он плохо принимал удары и был медлительным», — приводит слова Кроуфорда портал Boxing News.