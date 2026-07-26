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Вальтер Уокер категорично высказался насчёт возможного поединка со своим братом Джонни

Вальтер Уокер категорично высказался насчёт возможного поединка со своим братом Джонни
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13-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер категорично высказался насчёт возможного поединка со своим братом Джонни Уокером.

«Постоянно подшучиваю над Джонни в социальных сетях, но иногда люди путают это с чем-то серьёзным. Я дрался со своим братом всю жизнь, много раз. На тренировках, когда мы были детьми. В этом нет ничего нового.

Но я бы не согласился на бой со своим братом, потому что уважаю его. Именно он привёл меня в ММА. Все знают, что меня зовут Вальтер Игнасио, а Уокер — это дань уважения ему. Я его фанат, поскольку начал заниматься ММА благодаря ему. Поэтому мне было бы некомфортно драться против него. Мне нравится подшучивать над ним (смеётся), это братское «издевательство». Он мой брат, я его люблю. И поединок с ним мне неинтересен. Если бы не он, я бы не был там, где нахожусь сейчас. Это правда», — приводит слова Уокера портал AgFight.

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