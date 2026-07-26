«Я не дурак». Вальтер Уокер заявил, что хочет получить более щедрый контракт с UFC

13-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер заявил, что хочет получить более щедрый контракт с североамериканской лигой.

«Мой следующий контракт будет щедрым, тогда я буду драться с бойцами из рейтинга. Буду с вами честен, ребята, дело не в том, что я боюсь драться с топами. Я тренируюсь с бойцами из рейтинга. Дело в том, что не хочу драться с топовыми парнями, зарабатывая при этом мало денег.

Если могу драться с бойцами вне рейтинга за небольшие деньги — ладно. Но как только начну зарабатывать больше, тогда и смысл будет в том, чтобы драться с топами. Я не дурак и не буду драться за гроши с парнем, у которого есть шанс отправить меня в нокаут.

Но за хорошие деньги, за деньги, которые позволят мне почувствовать разницу, даже если проиграю, оно того стоит», — приводит слова Уокера портал MMA Fighting.