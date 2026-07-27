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Усик прокомментировал, что Джошуа дважды побывал в нокдауне в бою с Пренгой

Усик прокомментировал, что Джошуа дважды побывал в нокдауне в бою с Пренгой
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе (до 120 кг) украинец Александр Усик прокомментировал то, что его друг британец Энтони Джошуа дважды побывал в нокдауне в поединке с представителем Албании Кристианом Пренгой в первом раунде. Их противостояние прошло вчера, 26 июля, и завершилось победой Энтони нокаутом во втором раунде.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа (W) — Кристиан Пренга
26 июля 2026, воскресенье. 01:20 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Кристиан Пренга

«Первый раунд стал для Джошуа проверкой, но Эй Джей вернулся. Это бокс: один хороший апперкот — и ты уже в нокдауне. Однако он сумел собраться, вернулся в поединок и одержал победу», — сказал Усик в интервью talkSPORT.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.

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