Усик прокомментировал, что Джошуа дважды побывал в нокдауне в бою с Пренгой

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе (до 120 кг) украинец Александр Усик прокомментировал то, что его друг британец Энтони Джошуа дважды побывал в нокдауне в поединке с представителем Албании Кристианом Пренгой в первом раунде. Их противостояние прошло вчера, 26 июля, и завершилось победой Энтони нокаутом во втором раунде.

«Первый раунд стал для Джошуа проверкой, но Эй Джей вернулся. Это бокс: один хороший апперкот — и ты уже в нокдауне. Однако он сумел собраться, вернулся в поединок и одержал победу», — сказал Усик в интервью talkSPORT.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.