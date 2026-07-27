Дана Уайт сообщил, на какой срок Конор Макгрегор выбыл из-за травмы

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сможет выступать в течение ближайшего года.
«Конор Макгрегор выбыл на год», — сказал Уайт на пресс-конференции Zuffa Boxing.
Напомним, 12 июля Макгрегор уступил Максу Холлоуэю техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде. Бой состоялся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Ранее сам Макгрегор призвал признать этот поединок несостоявшимся.
Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей.
На счету Конора 22 победы и семь поражений в ММА.