Дана Уайт сообщил, на какой срок Конор Макгрегор выбыл из-за травмы

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сможет выступать в течение ближайшего года.

«Конор Макгрегор выбыл на год», — сказал Уайт на пресс-конференции Zuffa Boxing.

Напомним, 12 июля Макгрегор уступил Максу Холлоуэю техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде. Бой состоялся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Ранее сам Макгрегор призвал признать этот поединок несостоявшимся.

Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

На счету Конора 22 победы и семь поражений в ММА.