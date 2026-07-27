Эдгар Берланга досрочно победил Стивена Батлера в главном бою Zuffa Boxing 9

В Нью-Йорке (США) завершился турнир профессионального бокса Zuffa Boxing 9.

В главном бою бывший претендент на титулы во втором среднем весе (до 76,2 кг) пуэрториканец Эдгар Берланга (23-2, 18 KO) победил техническим нокаутом в седьмом раунде канадца Стивена Батлера (38-5-1, 32 KO).

В соглавном событии бывший чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Ричардсон Хитчинс (20-0, 8 KO) победил единогласным судейским решением по итогам 10 раундов мексиканца Рикардо Саласа (24-2-2, 18 KO). Для Хитчинса поединок стал дебютом в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг).

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