Тренер Двалишвили: Пётр Ян будет следующим на 99%

Джон Вуд, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили, сообщил, что в команде грузинского бойца ожидают анонса третьего поединка с россиянином Петром Яном.

«На данный момент, если что-то не изменится у Яна, следующим будет бой за титул. Никаких сомнений. В UFC дали это понять. Это почти гарантировано, но, как и всегда, ситуация может измениться. Нужно следовать тому, что вам говорит менеджер, что говорит UFC. Но, насколько я понимаю, Пётр Ян будет следующим на 99%», — сказал Вуд в интервью YouTube-каналу LowKick MMA.

Пётр Ян показал, как набирает форму после операции на спине