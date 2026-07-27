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Тренер Двалишвили: Пётр Ян будет следующим на 99%

Тренер Двалишвили: Пётр Ян будет следующим на 99%
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Джон Вуд, тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили, сообщил, что в команде грузинского бойца ожидают анонса третьего поединка с россиянином Петром Яном.

«На данный момент, если что-то не изменится у Яна, следующим будет бой за титул. Никаких сомнений. В UFC дали это понять. Это почти гарантировано, но, как и всегда, ситуация может измениться. Нужно следовать тому, что вам говорит менеджер, что говорит UFC. Но, насколько я понимаю, Пётр Ян будет следующим на 99%», — сказал Вуд в интервью YouTube-каналу LowKick MMA.

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