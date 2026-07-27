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Даниэль Кормье оценил дебют Магомеда Зайнукова в UFC

Даниэль Кормье оценил дебют Магомеда Зайнукова в UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал дебют российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) Магомеда Зайнукова в организации.

Напомним, на минувшем турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ) Зайнуков победил единогласным судейским решением поляка Дамиана Ржепецкого.

«Этот парень умеет драться. Магомед Зайнуков так часто попадал локтями, он показал такой высокий уровень муай-тай… Я убеждён, что он опасен для кого угодно. И респект Дамиану Ржепецкому, этот парень жёсткий. Потому что немногие остались бы на ногах после такого урона. Чанко увлекает, но он также очень, очень хорош», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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