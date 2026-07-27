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Тренер Раунтри признался, что убедил американца отказаться от боя с Анкалаевым

Тренер Раунтри признался, что убедил американца отказаться от боя с Анкалаевым
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Джон Вуд, тренер бывшего претендента на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Халила Раунтри, прокомментировал отказ американца от поединка с российским экс-чемпионом Магомедом Анкалаевым, который должен был состояться на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«К счастью, нам удалось избежать операции. Но, очевидно, травма стала проблемой в лагере, и в какой-то момент он уже почти ничего не мог делать. И подобные решения, учитывая важность боя, это отстой.

На самом деле он не хотел этого. Он был настроен, мы поговорили. Он сказал: «Я перетерплю и выйду». Я, в общем-то, принял решение и ответил: «Нет чувак, это слишком большая возможность, слишком большая история. Ты дерёшься с первым претендентом. Ты практически дерёшься за титул».

Насколько всё было плохо? Все дерутся с травмами, но бывают травмы, когда вы понимаете, что, если не управитесь за один-два раунда, у вас начнутся проблемы», — сказал Вуд в интервью YouTube-каналу LowKick MMA.

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