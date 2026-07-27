Мухаммад Саидов — о дебюте в UFC: был готов и победить, и проиграть

Непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Мухаммад Саидов прокомментировал успешный дебют в UFC. Напомним, на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ) Саидов победил техническим нокаутом американца Джастина Джейкоби.

«Я был готов и победить, и проиграть. Моя цель была просто выйти и показать хороший бой. Очевидно, у Дастина очень большой опыт. Он отличный парень, но немного старше. А я немного быстрее. Иногда день бывает удачным, иногда – нет.

У меня не было ожиданий. Всё сложилось. Все говорят, какой он опытный, какой хороший кикбоксер. Но я тоже не из библиотеки пришёл с книжками. У меня тоже за плечами карьера. Я могу показать себя. Могу показать, что я достоин быть здесь. Я рад, что всё получилось. Но понимаю, что в этом нет ничего особенного. Это моя работа. Я вышел, хорошо сделал своё дело, вот и всё», – приводит слова Саидова пресс-служба UFC.