«Так и не начал драться». Кормье раскритиковал Гуськова за бой с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал поражение узбекистанца Богдана Гуськова в бою с россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мне кажется, когда он и его команда пересмотрят бой, то будут немного разочарованы, учитывая то, как он выступил. У него была серия из пяти боёв без поражений — четыре победы, все досрочные, в первом раунде, и ничья против бывшего чемпиона. Но он так и не начал драться в этом бою. Он не выиграл ни одного раунда, раунды становились только хуже. В пятом и четвёртом раунде Магомед Анкалаев доминировал. Это не было близко.

Похоже, он не понимал, как ему подняться, когда его валили. Мы нечасто видели его на спине, но, когда это происходило, соперники не могли его контролировать так, как Анкалаев. Ему нужно будет поработать над своей борьбой», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.